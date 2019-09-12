Саратовская прокуратура закрыла 70 сайтов по легализации преступных доходов
Такое решение принял суд
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Прокуратура Саратовской области выявила в интернете 15 сайтов с информацией о способах обналичивания и транзита денежных средств.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, вход на сайты свободный и регистрироваться не нужно.
Однако легализация доходов преступным путем является противоправным деянием, запрещенным УК РФ.
Прокурор подал иск в суд об ограничении доступа абонентам к Интернет-ресурсам. Эти требования удовлетворены.
Всего за 2019 год закрыли 70 сайтов по подобной тематике.
ИСТОЧНИК KP.RU