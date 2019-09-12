2019-09-12T13:49:10+03:00
Общество

В Калининске уничтожено 200 кг пельменей и отбивных

Сырье не прошло электронную регистрацию
Екатерина Семенова
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В Саратовской области уничтожили 200 кг мясных полуфабрикатов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, было выявлено расхождение между поступившим сырьем и изготовленной продукцией на мясоперерабатывающем предприятии в Калининске.

Выездная внеплановая проверка показала, что в цех поступило 1,8 тыс. яиц и 141,1 кг мяса без ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

При этом изготовлено было в общей сложности 200 кг пельменей, мантов, куриных отбивных и фаршированного перца.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Продукцию уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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