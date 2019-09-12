2019-09-12T13:11:01+03:00
Происшествия

В День трезвости пьяный мужчина зарезал сожителя сестры в Энгельсе

Тот просил дать ему денег на такси
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве 53-летнего мужчины.

Следствие считает, что вечером 11 сентября будущая жертва приехала домой на такси. Там его ждали сожительница и ее 48-летний брат, оба распивающие алкоголь. Мужчина попросил денег, чтобы заплатить таксисту, но получил грубый отказ.

После этого между мужчинами завязалась перебранка. 48-летний гражданин схватил нож и ударил им в шею обидчику. После этого он вызвал «скорую « помощь и полицию.

Смерть наступила от колотого-резаного ранения шеи и потери крови.

48-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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