В День трезвости пьяный мужчина зарезал сожителя сестры в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве 53-летнего мужчины.
Следствие считает, что вечером 11 сентября будущая жертва приехала домой на такси. Там его ждали сожительница и ее 48-летний брат, оба распивающие алкоголь. Мужчина попросил денег, чтобы заплатить таксисту, но получил грубый отказ.
После этого между мужчинами завязалась перебранка. 48-летний гражданин схватил нож и ударил им в шею обидчику. После этого он вызвал «скорую « помощь и полицию.
Смерть наступила от колотого-резаного ранения шеи и потери крови.
48-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU