В Саратове ищут жертв мошенницы-блондинки

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-12T12:50:15+03:00

Приходя в гости, женщина представлялась медицинским или соцработником и обворовывала пенсионеров [видео]

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В Саратове задержали 37-летнюю ранее судимую женщину. В отношении нее возбудили уголовные дела за мошенничество и кражи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, злоумышленница приходила в гости к пенсионерам, представлялась медицинским или соцработником и обворовывала их.

По словам Марины Аргачевой, дочери потерпевших пенсионеров, женщина была частой гостьей пожилых людей. После ее появления на пороге квартиры родители оставались без денег.

- В октябре она унесла тысяч 15. А в декабре — две родительские пенсии — около 43-47 тыс. рублей, — сказала гражданка.

Как отметили в главке, в списке пострадавших от ее рук — три пенсионера. Женщина признала свою вину.

Полиция ищет возможных потерпевших от рук мошенницы. Если вы пострадали от ее действий, звоните по телефону 02 (с мобильного — 102).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731667" frameborder="0"></iframe> В Саратове полиция ищет жертв мошенницы-блондинки.

ИСТОЧНИК KP.RU