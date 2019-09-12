В Саратове ищут жертв мошенницы-блондинки
В Саратове задержали 37-летнюю ранее судимую женщину. В отношении нее возбудили уголовные дела за мошенничество и кражи.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, злоумышленница приходила в гости к пенсионерам, представлялась медицинским или соцработником и обворовывала их.
По словам Марины Аргачевой, дочери потерпевших пенсионеров, женщина была частой гостьей пожилых людей. После ее появления на пороге квартиры родители оставались без денег.
- В октябре она унесла тысяч 15. А в декабре — две родительские пенсии — около 43-47 тыс. рублей, — сказала гражданка.
Как отметили в главке, в списке пострадавших от ее рук — три пенсионера. Женщина признала свою вину.
Полиция ищет возможных потерпевших от рук мошенницы. Если вы пострадали от ее действий, звоните по телефону 02 (с мобильного — 102).
В Саратове полиция ищет жертв мошенницы-блондинки.
ИСТОЧНИК KP.RU