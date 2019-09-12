В Саратове на Театральной площади поймали мужчину с гашишем
Наркотик обнаружили во время личного досмотра
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Суд признал виновным 34-летнего саратовца в незаконном хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 14 мая 2019 года мужчина гулял на Театральной площади в Саратове и привлек своим поведением внимание полиции. При обыске у него нашли 2,91 грамма гашиша.
Наркоман пояснил, что приобрел дурь у малознакомого Дениса.
Суд приговорил саратовца к полутора годам ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU