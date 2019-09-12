В Саратове на Театральной площади поймали мужчину с гашишем

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-12T12:49:37+03:00

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Суд признал виновным 34-летнего саратовца в незаконном хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 14 мая 2019 года мужчина гулял на Театральной площади в Саратове и привлек своим поведением внимание полиции. При обыске у него нашли 2,91 грамма гашиша.

Наркоман пояснил, что приобрел дурь у малознакомого Дениса.

Суд приговорил саратовца к полутора годам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU