На пешеходном переходе в Саратове сбили подростка на велосипеде

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-12T12:48:51+03:00

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В Кировском районе Саратова в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Авария произошла 12 сентября на улице Высокая, у дома №7, рядом с остановкой «Рубин».

Водитель Lada Largus наехал на подростка, когда тот двигался на велосипеде по пешеходному переходу.

Несовершеннолетнего с различными травмами госпитализировали прибывшие на место ДТП специалисты Центра медицины катастроф.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU