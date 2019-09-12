На пешеходном переходе в Саратове сбили подростка на велосипеде
Юный велосипедист получил различные травмы
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В Кировском районе Саратова в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Авария произошла 12 сентября на улице Высокая, у дома №7, рядом с остановкой «Рубин».
Водитель Lada Largus наехал на подростка, когда тот двигался на велосипеде по пешеходному переходу.
Несовершеннолетнего с различными травмами госпитализировали прибывшие на место ДТП специалисты Центра медицины катастроф.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU