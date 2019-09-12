В Саратовской области число интернет-мошенничеств выросло в 12 раз

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-12T12:18:09+03:00

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В Саратовской области за восемь месяцев зарегистрировано 2 732 преступления в сфере информационных технологий.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, больше всего, 15,8%, в Ленинском районе. В Заводском — 12%, в Кировском — 8,6%, в Волжском — 5,2%.

По 10,4% преступлений зарегистрировано в Балаковском и Энгельсском районах.

Большинство преступлений такой направленности совершается в интернете — 64%. Еще 38% — по мобильному телефону.

По оценке прокуратуры, за последние годы число мошенничеств при помощи электронных платежей выросло в 12 раз, а количество краж — в 2,7 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU