В Саратове на бульваре Рахова появился арт-объект
Установили старинную вентиляционную тумбу
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Сегодня, 12 сентября, в Саратове на бульваре на улице Рахова, между Шелковичной и Новоузенской, устанавливают новый арт-объект.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это старинная вентиляционная тумба XIX века. Автором идеи проекта «Саратовские артефакты» стал блогер и краевед Владимир Лешуков.
Объект отреставрировали, работы ведет «Служба благоустройства города» при участии администрации Октябрьского района.
Краевед отметил, что раньше тумбы стояли в городе, их установят в таком же виде, как на старинных саратовских фотографиях.
ИСТОЧНИК KP.RU