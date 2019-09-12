2019-09-12T13:16:13+03:00
Общество

В Саратове на бульваре Рахова появился арт-объект

Установили старинную вентиляционную тумбу
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 сентября, в Саратове на бульваре на улице Рахова, между Шелковичной и Новоузенской, устанавливают новый арт-объект.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это старинная вентиляционная тумба XIX века. Автором идеи проекта «Саратовские артефакты» стал блогер и краевед Владимир Лешуков.

Объект отреставрировали, работы ведет «Служба благоустройства города» при участии администрации Октябрьского района.

Краевед отметил, что раньше тумбы стояли в городе, их установят в таком же виде, как на старинных саратовских фотографиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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