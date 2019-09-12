Житель Энгельса проведет полгода в тюрьме за кражу семи сеток лука
Продукты он нашел на складе
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Суд признал 25-летнего жителя Энгельса в покушении на кражу.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 10 октября 2018 года мужчина находился возле складских помещений в поселке Коминтерн, перелез через забор и проник в склад через открытые ворота, откуда похитил семь сеток с репчатым луком.
Молодой человек пытался перекинуть продукты через забор, однако его увидели работники. Опасаясь быть задержанным, гражданин сбежал.
Теперь неудачливый вор проведет полгода в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU