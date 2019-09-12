Бомж из Саратова приехал в село и украл 150 метров силового кабеля

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-12T11:47:52+03:00

Мужчину взяли на два месяца под стражу

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Суд отправил 30-летнего саратовца под арест по обвинению в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, по версии следствия, 5 сентября мужчина незаконно проник в дом жительницы Александрово-Гайского района и украл 150 метров медного силового кабеля.

Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

Безработного бомжа отправили на два месяца под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU