Бомж из Саратова приехал в село и украл 150 метров силового кабеля
Мужчину взяли на два месяца под стражу
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Суд отправил 30-летнего саратовца под арест по обвинению в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, по версии следствия, 5 сентября мужчина незаконно проник в дом жительницы Александрово-Гайского района и украл 150 метров медного силового кабеля.
Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.
Безработного бомжа отправили на два месяца под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU