В краеведческом музее в Саратове пройдет выставка оружия

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-12T11:16:44+03:00

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В Саратовском областном музее краеведения 17 сентября в 15:00 состоится презентация выставки Центрального музея Вооруженных Сил «Наградное и подарочное оружие».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, впервые будут представлены образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории со времен Гражданской войны.

Ряд образцов относится к сфере увлечений государственных деятелей, но вместе с тем носит дипломатический характер. Это подарки Л. И. Брежневу от президента Финляндской Республики Урхо К. Кекконена и первого секретаря Монгольской народно-революционной партии Юмжагийна Цеденбала.

ИСТОЧНИК KP.RU