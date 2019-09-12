В Саратове сотрудника ГЖИ оштрафовали за игнорирование жалоб на «Т Плюс»
В Саратове прокуратура выявила нарушения в работе Госжилинспекции.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, должностные лица ГЖИ игнорировали обращения граждан.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что жители многоквартирных домов Саратова в июле и августе обращались в ГЖИ с жалобами на горячее водоснабжение и работу филиала «Т Плюс». Однако сотрудники инспекции вместо того, чтобы рассмотреть обращения, перенаправляли их в администрацию Саратова.
По итогам прокуратура возбудила два административных дела и направила их в мировой суд. Должностное лицо Госжилинспекции было оштрафовано на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU