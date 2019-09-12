В Саратове сотрудника ГЖИ оштрафовали за игнорирование жалоб на «Т Плюс»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-12T10:49:24+03:00

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В Саратове прокуратура выявила нарушения в работе Госжилинспекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, должностные лица ГЖИ игнорировали обращения граждан.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что жители многоквартирных домов Саратова в июле и августе обращались в ГЖИ с жалобами на горячее водоснабжение и работу филиала «Т Плюс». Однако сотрудники инспекции вместо того, чтобы рассмотреть обращения, перенаправляли их в администрацию Саратова.

По итогам прокуратура возбудила два административных дела и направила их в мировой суд. Должностное лицо Госжилинспекции было оштрафовано на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU