В Кировском районе Саратова объявили карантин из-за бешеного кота

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-12T10:45:27+03:00

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В Кировском районе Саратова с 10 сентября устанавливают карантин из-за бешеного кота.

Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Животное обнаружили во дворе дома №37 по Замковой улице на 1-й Дачной. Теперь в радиусе полкилометра территория объявлена неблагополучной по бешенству. Кроме того, установлена угрожаемая зона в пределах 1 км от очага заболевания.

Теперь здесь запрещено выгуливать питомцев, вывозить животных отсюда нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU