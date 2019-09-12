В Кировском районе Саратова объявили карантин из-за бешеного кота
Ограничения действуют в районе 1-й Дачной
.Фото: Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова с 10 сентября устанавливают карантин из-за бешеного кота.
Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Животное обнаружили во дворе дома №37 по Замковой улице на 1-й Дачной. Теперь в радиусе полкилометра территория объявлена неблагополучной по бешенству. Кроме того, установлена угрожаемая зона в пределах 1 км от очага заболевания.
Теперь здесь запрещено выгуливать питомцев, вывозить животных отсюда нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU