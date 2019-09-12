В Саратове сельчанин украл ноутбук в кафе на глазах у посетителей
Мужчина лишился техники на своем рабочем месте
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Суд признал 23-летнего жителя Ровенского района виновным в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 1 августа мужчина зашел в кафе на улице Кутякова и увидел на барной стойке ноутбук. На глазах посетителей и персонала кафе он схватил технику и выбежал из помещения.
Гаджет стоимостью свыше 15 тыс. рублей принадлежал руководителю этого заведения.
Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб, теперь он проведет 100 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU