В Саратове сельчанин украл ноутбук в кафе на глазах у посетителей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-12T10:30:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 23-летнего жителя Ровенского района виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 1 августа мужчина зашел в кафе на улице Кутякова и увидел на барной стойке ноутбук. На глазах посетителей и персонала кафе он схватил технику и выбежал из помещения.

Гаджет стоимостью свыше 15 тыс. рублей принадлежал руководителю этого заведения.

Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб, теперь он проведет 100 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU