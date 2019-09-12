2019-09-12T10:30:29+03:00
Происшествия

В Саратове сельчанин украл ноутбук в кафе на глазах у посетителей

Мужчина лишился техники на своем рабочем месте
Дарья Вострикова
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Суд признал 23-летнего жителя Ровенского района виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 1 августа мужчина зашел в кафе на улице Кутякова и увидел на барной стойке ноутбук. На глазах посетителей и персонала кафе он схватил технику и выбежал из помещения.

Гаджет стоимостью свыше 15 тыс. рублей принадлежал руководителю этого заведения.

Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб, теперь он проведет 100 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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