2019-09-12T10:40:19+03:00
Политика

Открытие аэропорта «Гагарин» и визит Путина приподняли Саратовскую область в политическом рейтинге

Проблемы в промышленности тянут область на дно рейтинга
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Владимир Путин осмотрел новый аэропорт "Гагарин"Владимир Путин осмотрел новый аэропорт "Гагарин"
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Саратовская область немного улучшила позиции в ежемесячном рейтинге фонда «Петербургская политика». При этом область продолжает оставаться в группе регионов со слабой политической устойчивостью.

За месяц Саратовская область прибавила 0,1 балла в рейтинге — 4,8 (4,7 в июле). Основными факторами, повлиявшими на это, стали: открытие нового аэропорта «Гагарин» и краткосрочный визит в новую воздушную гавань президента РФ Путина.

Среди негативных факторов, которые не дали региону подняться выше, стали продление режима простоя на заводе «Тролза» в Энгельсе», введение трехдневной рабочей недели на заводе АО НПП «Контакт», 75-е место по доступности бензина для населения, по данным РИА Рейтинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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