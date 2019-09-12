В Саратове рецидивист украл аккумулятор и продал его на рынке

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-12T10:26:51+03:00

Мужчина во всем признался

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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 25-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 января в 02:00 у дома №15 по улице Куприянова неизвестный тайком забрал аккумулятор стоимостью свыше 5 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 35-летний рецидивист, который признался в продаже чужого имущества на Сенном рынке.

Деньги злоумышленник успел потратить, теперь на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU