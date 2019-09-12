В центре Саратова снесут четыре аварийных дома
Жильцам дают три месяца на выселение
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В центре Саратова до 1 декабря 2022 года снесут четыре аварийных дома.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Михаил Исаев.
Речь идет об адресах: улица Челюскинцев, 140, Киселева, 60, Чапаева, 144, Московская, 77. Жильцам зданий предоставляется три месяца на выселение.
Также аварийным признан дом №61 по проспекту 50 лет Октября. Это объект культурного наследия, поэтому здание будут только реконструировать в срок до 1 апреля 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU