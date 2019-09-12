В центре Саратова снесут четыре аварийных дома

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-12T10:11:06+03:00

Жильцам дают три месяца на выселение

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В центре Саратова до 1 декабря 2022 года снесут четыре аварийных дома.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Михаил Исаев.

Речь идет об адресах: улица Челюскинцев, 140, Киселева, 60, Чапаева, 144, Московская, 77. Жильцам зданий предоставляется три месяца на выселение.

Также аварийным признан дом №61 по проспекту 50 лет Октября. Это объект культурного наследия, поэтому здание будут только реконструировать в срок до 1 апреля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU