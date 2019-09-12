В Аткарском районе парень украл с банковской карты 10 тыс. рублей
Молодой человек во всем признался
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Полиция Аткарского района Саратовской области раскрыла кражу у 56-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, 28 мая неизвестные сняли с его банковской карты 10 тыс. рублей через интернет.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний парень, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU