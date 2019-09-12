В Аткарском районе парень украл с банковской карты 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-12T09:47:23+03:00

Молодой человек во всем признался

Изменить размер текста: A A

Полиция Аткарского района Саратовской области раскрыла кражу у 56-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, 28 мая неизвестные сняли с его банковской карты 10 тыс. рублей через интернет.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний парень, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU