В Балакове задержан курокрад

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-12T09:41:17+03:00

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В Балакове Саратовской области задержан похититель кур.

Как сообщили «КП-Саратов» в МУ МВД «Балаковское», о краже заявил 39-летний мужчина. По его словам, в ночь на 2 сентября неизвестный похитил из вольера с прилегающей территории «Промэнерго» десять птиц.

Сумма ущерба превысила 7,7 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, им оказался 51-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU