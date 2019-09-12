В Балакове задержан курокрад
Мужчина похитил десять куриц
Мужчина похитил 10 курФото: Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области задержан похититель кур.
Как сообщили «КП-Саратов» в МУ МВД «Балаковское», о краже заявил 39-летний мужчина. По его словам, в ночь на 2 сентября неизвестный похитил из вольера с прилегающей территории «Промэнерго» десять птиц.
Сумма ущерба превысила 7,7 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, им оказался 51-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU