В Саратове мужчина пытался зарезать соседа во время ссоры с женой

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-12T08:49:26+03:00

Он чуть не убил защитника женщины

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 45-летний мужчина.

Следствие считает, что вечером 11 июля в квартире одного из домов Саратова произошла супружеская ссора. Заглянувший на шум сосед начал заступаться за женщину и дважды ударил кулаком по лицу ее мужу. В ответ тот нанес ему два ножевых ранения в живот.

Жизнь мужчины удалось спасти, а дебошир отправится под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU