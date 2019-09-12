В Саратове мужчина пытался зарезать соседа во время ссоры с женой
Он чуть не убил защитника женщины
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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 45-летний мужчина.
Следствие считает, что вечером 11 июля в квартире одного из домов Саратова произошла супружеская ссора. Заглянувший на шум сосед начал заступаться за женщину и дважды ударил кулаком по лицу ее мужу. В ответ тот нанес ему два ножевых ранения в живот.
Жизнь мужчины удалось спасти, а дебошир отправится под суд.
ИСТОЧНИК KP.RU