2019-09-12T08:44:02+03:00
Общество

В Саратовской области ветеринары сделали почти 5 млн исследований и прививок

Начался этап массовых профилактических обработок
Дарья Вострикова
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За 2019 год ветеринары Саратовской области выполнили почти 5 млн профилактических мероприятий.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, в это число входят вакцинации и исследования.

Врачи провели 522,7 тыс. анализов на бруцеллез, 274,5 тыс.анализов на лейкоз.

Кроме того, свыше 300 тыс.животных проверено на туберкулез.

По результатам лабораторной диагностики выявлено 52 очага инфекций, которые локализованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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