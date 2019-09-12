Экс-мэр Саратова просит Бастрыкина завести уголовные дела на бывшего областного прокурора и его заместителя

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-12T08:42:42+03:00

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Находящийся под домашним арестом на время следствия бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко написал обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Прокопенко требует привлечь к уголовной ответственности бывшего прокурора Саратовской области Владимира Степанова (фамилия в документе упоминается с ошибкой — прим. ред) и бывшего зампрокурора региона Олега Светового (сегодня — зампрокурора Пензенской области), а также других лиц, виновных в его преследовании. По мнению Прокопенко, возбуждать дело нужно по статьям УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий».

Как сообщил Прокопенко, весной 2012 года его вызвал Олег Световой и предложил отказать в законных требованиях об изменении разрешенного вида строительства объекта недвижимости фирме, имеющей отношение к депутату облдумы Сергею Курихину.

Прокопенко, после того, как убедился в законности требований строительной фирмы, в просьбе прокурору отказал. После этого на Прокопенко начали возбуждать уголовные дела. За всем этим стоят личные интересы бывшего областного прокурора и его заместителя, уверен Прокопенко.

Как заверяет экс-мэр, его слова могут подтвердить, как сотрудники прокуратуры и следователи, так и некоторые осужденные.

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ИСТОЧНИК KP.RU