В Саратове отметили праздник трезвости
Гости побывали на психологических тренингах и йоге
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Вчера, 11 сентября, на площади перед ФОКом «Звездный» состоялся праздник трезвости.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для гостей мероприятия работали игровые площадки и мастер-классы: йога, мини-гольф, воркаут, лазертаг, казачьи забавы.
Показательную тренировку провел заслуженный мастер спорта РФ по кикбоксингу и мастер спорта по рукопашному бою Даци Дациев.
Также был организован островок здоровья, где можно было проверить артериальное здоровье и поклясться жизни без алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU