В Саратове отметили праздник трезвости

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-12T08:40:24+03:00

Гости побывали на психологических тренингах и йоге

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Вчера, 11 сентября, на площади перед ФОКом «Звездный» состоялся праздник трезвости.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для гостей мероприятия работали игровые площадки и мастер-классы: йога, мини-гольф, воркаут, лазертаг, казачьи забавы.

Показательную тренировку провел заслуженный мастер спорта РФ по кикбоксингу и мастер спорта по рукопашному бою Даци Дациев.

Также был организован островок здоровья, где можно было проверить артериальное здоровье и поклясться жизни без алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU