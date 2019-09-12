Под Саратовом столкнулись Lada Granta и ВАЗ
Одному из водителей назначили амбулаторное лечение
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Вчера, 11 сентября, в 21:35 на 317-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе произошла авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 30-летний водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, не уступил автомобилю Lada Granta под управлением 42-летнего мужчины.
В результате аварии водителю Lada потребовалось назначение амбулаторного лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU