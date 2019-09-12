В Балакове мужчину отправили в колонию на семь лет за поножовщину из-за девушки
В Балакове Саратовской области вынесен приговор мужчине, которого обвинили в покушении на убийство.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 16 марта.
Ночью 33-летний мужчина познакомился в кафе с посетительницей. Они начали распивать алкоголь, и в это время к ним подошел еще один гражданин — как оказалось, парень этой девушки.
Мужчины начали выяснять отношения, и обвиняемый схватил нож и нанес парню девушки несколько ударов в живот.
Очевидцы вызвали «скорую помощь», и медикам удалось спасти пострадавшего.
Суд отправил злоумышленника на семь лет в колонию строгого режима и ограничил свободу на год.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU