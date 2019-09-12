В Балакове мужчину отправили в колонию на семь лет за поножовщину из-за девушки

СЕГОДНЯ 08:11 2019-09-12T08:38:19+03:00

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор мужчине, которого обвинили в покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 16 марта.

Ночью 33-летний мужчина познакомился в кафе с посетительницей. Они начали распивать алкоголь, и в это время к ним подошел еще один гражданин — как оказалось, парень этой девушки.

Мужчины начали выяснять отношения, и обвиняемый схватил нож и нанес парню девушки несколько ударов в живот.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», и медикам удалось спасти пострадавшего.

Суд отправил злоумышленника на семь лет в колонию строгого режима и ограничил свободу на год.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU