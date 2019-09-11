Неадекватный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа в Саратове

СЕГОДНЯ 22:13 2019-09-11T22:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло вечером 11 сентября на улице Челюскинцев в Саратове. Из окна квартиры на третьем этаже лома № 40/46выпрыгнул мужчина. По данным очевидцев, перед этим он вел себя неадекватно.

Прибывшие росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков. Как рассказали очевидцы, перед этим он грозил расправой своей сожительнице и грозился выпрыгнуть в окно. В ответ на это соседи вызвали сотрудников Росгвардии, но к моменту их прибытия мужчина успел осуществить часть своих угроз - выпал из окна третьего этажа. Соседи рассказали, что в квартире организован наркопритон, а выпавший из окна мужчина им неоднократно угрожал расправой.

На месте работали спасатели городской службы спасения, медики скорой помощи, росгваврдия и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU