Неадекватный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа в Саратове
ЧП произошло вечером 11 сентября на улице Челюскинцев в Саратове. Из окна квартиры на третьем этаже лома № 40/46выпрыгнул мужчина. По данным очевидцев, перед этим он вел себя неадекватно.
Прибывшие росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков. Как рассказали очевидцы, перед этим он грозил расправой своей сожительнице и грозился выпрыгнуть в окно. В ответ на это соседи вызвали сотрудников Росгвардии, но к моменту их прибытия мужчина успел осуществить часть своих угроз - выпал из окна третьего этажа. Соседи рассказали, что в квартире организован наркопритон, а выпавший из окна мужчина им неоднократно угрожал расправой.
На месте работали спасатели городской службы спасения, медики скорой помощи, росгваврдия и полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU