Главный судья Чемпионата мира в Саратове открыл состязания по-русски

СЕГОДНЯ 19:53 2019-09-11T20:41:15+03:00

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В церемонии открытия XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту приняли участие высокие гости: министр МЧС России Евгений Зинчев, Директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин, губернатор Валерий Радаев и многие другие.

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», стадион «Локомотив» был полон зрителями.

- Приветствую вас на чемпионате мира, принимаем сильнейших спортсменов мира. Растет их популярность. Это не только спорт, но и важный элемент в подготовке профессионалов. Уверен, чемпионат пройдет на высоком уровне. Желаю спортивной борьбы и побед, – сказал Евгений Зинчев, министр МЧС России.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев тепло поприветствовал гостей и участников юбилейного XV Чемпионата мира.

- Мы четвертый регион после Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга, который принимает этот чемпионат. Спорт – это честность единение и мир. Желаю нашим странам благополучия и процветания, пусть гостеприимные жители Саратова останутся в ваших сердцах, – сказал глава региона.

Директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин зачитал официальное послание от МИД РФ.

- Когда сегодня общество сталкивается с рисками, обмен опытом весьма востребован. Чемпионат будет содействовать развитию гуманитарного сотрудничества, – заявил в послании Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

- Саратов родной – лучший город земли! – этими словами подытожили церемонию открытия диктор. Перед этим огонь чемпионата зажег Калинин. Прежде чем спортсмены выйдут на финальные соревнования по ряду дисциплин, коллективы народных танцев и песен ярко представили гостям чемпионата фольклорные мотивы в песнях и танцах.

Главный судья Хартмут Бастиш по-русски объявил: «Чемпионат мира объявляю открытым!»

ИСТОЧНИК KP.RU