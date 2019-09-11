Николай Панков запросил информацию о реальных зарплатах учителей и врачей в регионе

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-11T18:31:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной Думы Николай Панков обратился к министру образования области Ирине Седовой и министру здравоохранения Наталье Мазиной с просьбой предоставить информацию о средней заработной плате учителей школ и учреждений профессионального образования, сотрудников медицинских учреждений без учета доходов управленческого звена.

Проработать данный вопрос предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании осенней сессии федерального парламента. Подчеркнув, что необходимо проверить, как влияет учет зарплаты управленческого персонала на показатель средней зарплаты по региону.

- Давайте мы перед собой такую задачу поставим и увидим, отражает ли эта средняя зарплата по региону заработную плату учителей и врачей без управленческого звена, – отметил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU