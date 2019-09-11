Дмитрий Тепин пообещал изменить облик Энгельса

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-11T17:03:55+03:00

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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин провел 11 сентября выездное заседание в поселке Новое Оскорье.

- Начиная от пересечения улицы Краснознаменной и Воронежской, осмотрели общественные территории и объекты улично-дорожной сети, побывали во дворах многоквартирных домов, посетили площадки, прилегающие к зданиям учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность в данном микрорайоне, — написал Тепин на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что во время выезда удалось лично увидеть имеющиеся недоработки. Многие из них поправимы. Поэтому Дмитрий Тепин сразу распорядился скосить заросли травы и проработать вопрос установки спортивных площадок. Руководителям местных магазинов поручено привести в порядок прилегающую территорию.

- На мой взгляд, сегодняшняя прогулка была полезна, эту практику мы будем продолжать. Если результат данной работы будем доводить до конца, мы изменим облик города, и жители это увидят, — пообещал Дмитрий Тепин.

tepin.dmitry Дмитрий Тепин провел выездное заседание

ИСТОЧНИК KP.RU