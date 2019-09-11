2019-09-11T17:03:55+03:00
Общество

Дмитрий Тепин пообещал изменить облик Энгельса

Он поручил исправить ряд недостатков [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин провел 11 сентября выездное заседание в поселке Новое Оскорье.

- Начиная от пересечения улицы Краснознаменной и Воронежской, осмотрели общественные территории и объекты улично-дорожной сети, побывали во дворах многоквартирных домов, посетили площадки, прилегающие к зданиям учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность в данном микрорайоне, — написал Тепин на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что во время выезда удалось лично увидеть имеющиеся недоработки. Многие из них поправимы. Поэтому Дмитрий Тепин сразу распорядился скосить заросли травы и проработать вопрос установки спортивных площадок. Руководителям местных магазинов поручено привести в порядок прилегающую территорию.

- На мой взгляд, сегодняшняя прогулка была полезна, эту практику мы будем продолжать. Если результат данной работы будем доводить до конца, мы изменим облик города, и жители это увидят, — пообещал Дмитрий Тепин.

tepin.dmitrytepin.dmitry
Дмитрий Тепин провел выездное заседание
180 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24