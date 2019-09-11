2019-09-11T16:58:56+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль хорошего настроения

Мероприятие состоится в саду «Липки»
Дарья Вострикова
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В Саратове 14 сентября с 12:00 до 18:00 в саду «Липки» пройдет фестиваль хорошего настроения.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гостей ждут развлекательные площадки, флешмобы, конкурсы.

Также каждые два часа на основной сцене будет проходить розыгрыш призов по лотерейным билетам, получить которые сможет каждый. Для этого нужно побывать в разных уголках сада и принять участие в мероприятиях и конкурсах.

Главным призом станет самокат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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