В Саратове пройдет фестиваль хорошего настроения
Мероприятие состоится в саду «Липки»
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В Саратове 14 сентября с 12:00 до 18:00 в саду «Липки» пройдет фестиваль хорошего настроения.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гостей ждут развлекательные площадки, флешмобы, конкурсы.
Также каждые два часа на основной сцене будет проходить розыгрыш призов по лотерейным билетам, получить которые сможет каждый. Для этого нужно побывать в разных уголках сада и принять участие в мероприятиях и конкурсах.
Главным призом станет самокат.
ИСТОЧНИК KP.RU