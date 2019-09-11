В Красном Текстильщике откроют новый детский парк

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-11T16:55:44+03:00

Мероприятие состоится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 13 сентября, в 13:00 в поселке Красный Текстильщик Саратовского района торжественно откроют новый детский парк, благоустроенный по программе поддержки местных инициатив.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, мероприятие состоится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Территория парка разбита на несколько зон отдыха: пешеходные дорожки, площадку с уличными тренажерами, детскую игровую площадку. На центральной аллее парка установлен вертолет МИ-8. Помимо этого к юбилейной дате в парке установили Монумент славы и памяти воинам-землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU