В Красном Текстильщике откроют новый детский парк
В пятницу, 13 сентября, в 13:00 в поселке Красный Текстильщик Саратовского района торжественно откроют новый детский парк, благоустроенный по программе поддержки местных инициатив.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, мероприятие состоится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Территория парка разбита на несколько зон отдыха: пешеходные дорожки, площадку с уличными тренажерами, детскую игровую площадку. На центральной аллее парка установлен вертолет МИ-8. Помимо этого к юбилейной дате в парке установили Монумент славы и памяти воинам-землякам.
ИСТОЧНИК KP.RU