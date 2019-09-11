2019-09-11T16:52:56+03:00
Общество

В Саратовской области собрали 151,1 тыс.тонн овощей

В теплицах выросло 7 тыс.тонн томатов
Дарья Вострикова
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В хозяйствах всех категорий Саратовской области овощи открытого грунта собрано 151,1 тыс.тонн овощей на площади 8,2 тыс. га, при средней урожайности 184,7 ц/га.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, убрано 8,1 тыс.гектаров картофеля, при средней урожайности 156,8 ц/га накопано 126,7 тыс. тонн.

В теплицах выросло 25,2 тыс.тонн овощей, в том числе огурца 18,07 тыс. тонн, томатов 7,0 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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