СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-11T16:35:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках празднования дня города в Саратове пройдет фестиваль уличных маршрутов, в рамках которого состоятся несколько экскурсий.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, посетить мероприятия от Городского центра им. П.А. Столыпина горожане смогут 15 сентября с 10:30 до 18:30.

В 10:30 от памятника Столыпину начинается экскурсия «Саратов на перекрестке эпох», где саратовцев познакомят с историческими достопримечательностями центральной части города. В 12:00 гостям расскажут о прошлом и настоящем площади Кирова и ее окрестностей «Митрофаньевская площадь: рассказ о бывшем «утином болоте». Сбор на пересечении Мирного переулка и ул. Большая Казачья.

Следующее мероприятие «Саратов купеческий» стартует в 15:00 от Музейной площади. Здесь можно узнать о самых интересных зданиях исторической части города и покажет, как они менялись со временем. Еще горожане смогут посетить увлекательную лекцию

«Саратовский Версаль» о Городском парке, которая начнется в 16:00 у здания СОШ №95. Мероприятия завершатся рассказом о демократе Николая Чернышевском, в 18:30 у паблика писателя.

ИСТОЧНИК KP.RU