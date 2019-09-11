У саратовца изъято 74 тыс. бутылок алкоголя
Мужчина хранил их дома и на складе [видео]
У саратовца изъята крупная партия алкоголя.
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В Саратове сотрудники полиции обнаружили у местного жителя крупную партию алкоголя.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в частном доме 55-летний мужчина хранил 47 тыс. бутылок с алкогольной продукцией, а на складе в Заводском районе — 27 тыс. бутылок.
Общий вес изъятого составил 37 тонн спиртного.
При этом на бутылках либо отсутствовали акцизные марки, либо были наклеены кустарным способом.
Спецоперация была проведена сотрудниками полиции и УФСБ региона. В настоящее время подозреваемому суд вынес ограничение в виде запрета на ряд действий.
ИСТОЧНИК KP.RU