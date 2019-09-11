В очереди на жилье стоит почти 7 тыс. сирот Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-11T16:25:03+03:00

На этот год выделены деньги на 711 квартир

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области распределили квартиры между сиротами – пятеро получили жилплощадь в Марксе, двое в Красноармейске.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве, сироты имеют право получить квартиру не менее 30 кв.метров по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет.

Сейчас на жилищном учете в стоят 6846 граждан, у 4958 возникло право на предоставление жилого помещения. Соответствующие решения суда есть у 2504 человек.

В этом году на обеспечение жильем сирот выделено 763,5 млн рублей, что позволяет сделать новоселами 771 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU