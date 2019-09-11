Деятельность заместителя главного инженера КВС отмечена администрацией района

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-11T16:07:33+03:00

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Сегодня, 11 сентября, в преддверии Дня города Саратова в Городском парке культуры и отдыха проводилась торжественная церемония ежегодного обновления Доски Почета Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов».

Администрация района совместно с представителями Саратовской городской Думы в праздничной обстановке поздравили и наградили почетными свидетельствами о занесении на Доску Почета Олега Харламова, заместителя главного инженера ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Глава администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», Игорь Молчанов отметил достижения наивысших показателей в профессиональной деятельности сотрудника ООО «КВС».

Напоминаем, что концессионное соглашение было заключено 24 ноября 2017 года сроком на 28 лет и в настоящее время идет реализация программы, рассчитанной на краткосрочный период. В формате государственно-частного партнерства будет проведена модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Саратова. Инвестиционные вложения направляются на реконструкцию и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. С начала реализации проекта часть объектов уже сдана концеденту и запущена в эксплуатацию. Все мероприятия проводятся в расчете не только на экономическую эффективность, но и с учетом экологической составляющей. Приоритетным направлением инвестиционной деятельности ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU