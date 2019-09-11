В Саратовскую область не пустили 20 тонн дынь из Казахстана
Груз вернули обратно
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На границе с Республикой Казахстан задержана крупная партия дынь.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 11 сентября пограничники в Озинках задержали груз весом 20 тонн.
Фитосанитарный сертификат на дыни имелся, однако на коробках не было маркировки с информацией о стране происхождения и наименовании продукции.
Ввоз продукции был пресечен, дыни вернули в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU