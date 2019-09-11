Молодым врачам Саратовской области повысят зарплату

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-11T16:09:15+03:00

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Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о повышении зарплат молодым врачам.

Согласно тексту документа, молодые специалисты и работники медучреждений с профильным или каким-либо другим высшим образованием будут получать до 23 тыс. рублей, средний медицинский и фармацевтический персонал — до 14 тыс. рублей.

Доплачивать будут тем работникам, которым не исполнилось 30 лет, образование получено не ранее 2016 года, первичная аккредитация не ранее 2017 года, ординатура окончена не ранее 2018 года. Необходимое условие — устроиться на работу нужно в течение трех месяцев после прохождения аккредитации или окончания ординатуры. Исключения составляют только отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком до достижения трех лет, а также служба в армии.

Работа в государственной больнице должна быть основной для врача.

Если же специалист устроен не на полную ставку, то деньги рассчитываются согласно объему выполненной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU