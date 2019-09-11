В Энгельсском районе рецидивист продал чужой рюкзак с паспортом и телефоном

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-11T15:45:37+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 20-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, утром 25 августа у дома №28 по улице Горького он потерял рюкзак, в котором был паспорт, сотовый телефон, банковская карта и зарядное устройство.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 27-летний рецидивист, который признался, что взял чужое и продал неизвестному.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU