В Энгельсском районе рецидивист продал чужой рюкзак с паспортом и телефоном
На него завели уголовное дело
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 20-летнего парня.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, утром 25 августа у дома №28 по улице Горького он потерял рюкзак, в котором был паспорт, сотовый телефон, банковская карта и зарядное устройство.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 27-летний рецидивист, который признался, что взял чужое и продал неизвестному.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU