2019-09-11T15:44:50+03:00
Происшествия

В Саратовской области горело 216,9 гектара леса

Пожаров стало в шесть раз меньше, чем в прошлом году
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области с 15 апреля — начала пожароопасного сезона — произошло 42 возгорания в лесах на площади 216,9 гектара. По сравнению с прошлым годом, эта цифра снизилась в шесть раз.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал министр экологии и природных ресурсов Саратовской области Константин Доронин.

По его словам, на сегодняшний день лесных пожаров не зарегистрировано.

Интерактивная карта пожаров https://fires.ru/ показывает, что в регионе природные пожары есть. С 9 по 11 сентября зарегистрированы возгорания общей площадью 4,51 кв. км у села Каменка в Красноармейском районе, на 4,36 кв. км у поселка Лиманный Ровенского района.

С 9 по 10 сентября под Степным в Советском районе полыхало 3,62 кв. км, а 10 сентября в Дергачах — 11,51 кв. км, на границах Дергачевского с Озинским районом — 3,6 кв. км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У саратовца изъято 74 тыс. бутылок алкоголя
В очереди на жилье стоит почти 7 тыс. сирот Саратовской области
Деятельность заместителя главного инженера КВС отмечена администрацией района
Радаев пригласил главу РЖД на Саратовский экономический форум
В Саратове начали ходить троллейбусы №4
В Саратовскую область не пустили 20 тонн дынь из Казахстана
Молодым врачам Саратовской области повысят зарплату
Массовое ДТП на Политехнической. Госпитализирована женщина
В Энгельсе женщина вонзила нож в живот соседу из-за занавесок
В Саратовской области собрали 20 тыс. тонн подсолнечника
В Красноармейске механик подставил организацию на полмиллиона за попытку подкупить полицейского
В Саратовской области собрано более 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур
В Алгае мошенник оплатил чужой картой покупки в магазинах на 59 тыс. рублей
Саратовские ремесленники перенимали опыт на международной ярмарке
Экс-мэру Саратова Прокопенко предъявили новые обвинения и продлили домашний арест
Стали известны имена первых победителей чемпионата мира в Саратове
Победитель турнира силачей на кубок мэра Саратова получит автомобиль
Жителю Аткарска продлили административный надзор за нарушение нравственности
В Саратовской области продавали подозрительную мазь
В Вольском районе четверо детей работали нелегально
В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от анемии