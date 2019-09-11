В Саратовской области горело 216,9 гектара леса

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-11T15:44:50+03:00

Пожаров стало в шесть раз меньше, чем в прошлом году

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В Саратовской области с 15 апреля — начала пожароопасного сезона — произошло 42 возгорания в лесах на площади 216,9 гектара. По сравнению с прошлым годом, эта цифра снизилась в шесть раз.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал министр экологии и природных ресурсов Саратовской области Константин Доронин.

По его словам, на сегодняшний день лесных пожаров не зарегистрировано.

Интерактивная карта пожаров https://fires.ru/ показывает, что в регионе природные пожары есть. С 9 по 11 сентября зарегистрированы возгорания общей площадью 4,51 кв. км у села Каменка в Красноармейском районе, на 4,36 кв. км у поселка Лиманный Ровенского района.

С 9 по 10 сентября под Степным в Советском районе полыхало 3,62 кв. км, а 10 сентября в Дергачах — 11,51 кв. км, на границах Дергачевского с Озинским районом — 3,6 кв. км.

ИСТОЧНИК KP.RU