В Саратовской области незаконно вырубили деревья на 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-11T15:25:26+03:00

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Илнур Хайров, заместитель начальника управления лесного хозяйства — начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, отметил, что за восемь месяцев этого года в Саратовской области выявлено 24 факта незаконной вырубки деревьев на сумму 5,5 млн рублей.

Шесть лиц отделались штрафом, на остальных подано заявление в полицию.

- Вырубаются деревья единично, незаконного оборота древесины нет. Обычно это безработные люди из сельской местности. Редко это люди, которые «путают понятия». Говорят, допускается собирать валежник. Однако валежник — это не те деревья, которые стоят в лесу, — отметил он.

По словам природоохранителя, собрать 2-3 лежащих ствола на баню — можно. Однако нарушителей ловят на вырубке сухих деревьев, которые также важны и составляют часть леса. Просто так взять и срубить дерево нельзя.

Совместно с полицией идет операция «Лесовоз» с конца августа до конца октября, направленная на предупреждение, пресечение, контроль вырубки деревьев. Также посты ГИБДД будут останавливать машины, чтоб выявлять «серую древесину» и «неучтенные заготовки».

Из 36 проверенных машин пока не было ни одного случая провоза древесины без документов.

ИСТОЧНИК KP.RU