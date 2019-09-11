В Саратове продолжается эксперимент по раздельному сбору мусора
Придется увеличить число мусоровозов
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В Саратовской области продолжается эксперимент по раздельному сбору бытового мусора.
Министр природных и ресурсов и экологии Константин Доронин рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что должны быть отдельные контейнеры для сухого и влажного мусора. Первый будут перерабатывать, второй — захоранивать.
- Эксперимент нужен, чтобы определить экономику процесса, — пояснил Доронин.
По его словам, раздельный сбор ведет к увеличению числа мусоровозов.
ИСТОЧНИК KP.RU