2019-09-11T12:58:00+03:00
Общество

В Саратове продолжается эксперимент по раздельному сбору мусора

Придется увеличить число мусоровозов
Дарья Вострикова
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В Саратовской области продолжается эксперимент по раздельному сбору бытового мусора.

Министр природных и ресурсов и экологии Константин Доронин рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что должны быть отдельные контейнеры для сухого и влажного мусора. Первый будут перерабатывать, второй — захоранивать.

- Эксперимент нужен, чтобы определить экономику процесса, — пояснил Доронин.

По его словам, раздельный сбор ведет к увеличению числа мусоровозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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