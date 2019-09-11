В Саратове суд оценил гибель двух человек в ДТП в 600 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-11T13:01:07+03:00

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В Ленинском районе Саратова суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда в связи с потерей кормильца.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, с гражданским иском к АО «Агротранс» обратились двое жителей города.

Как было установлено, 3 ноября 2017 года автомобиль МАЗ с прицепом САЗП-83053, которым управлял водитель АО «Агротранс», сбил двух пешеходов на трассе Саратов — Курск.

Потерпевшие 23 и 22 лет скончались на месте.

Супруга и отец пострадавших оценили свои моральные страдания в 2 млн рублей.

Водитель грузовика был приговорен к 2,5 года лишения свободы. С предприятия в пользу каждого истца было взыскано по 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU