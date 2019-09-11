Саратовское УФПС направляет клиентов сгоревшего почтового отделения за 3,5 км

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-11T12:31:52+03:00

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Саратовское УФПС обещает своевременную выплату пенсий и пособий жильцам городского микрорайона, где произошел пожар на почте. Все услуги им могут оказать в ближайшем соседнем отделении, в поселке Солнечный.

- УФПС по Саратовской области сообщает, что жители микрорайона, обслуживающиеся в отделении почтовой связи 410047, могут получить весь спектр почтовых услуг в соседнем отделении почтовой связи — 410007 по адресу: улица Чехова, 2. Пенсии и социальные пособия будут выплачены в срок и в полном объеме, — заявили в саратовском Управлении.

Там уточнили, что причины пожара устанавливаются, подсчитывается причиненный ущерб.

Напомним, рано утром огонь охватил кровлю одноэтажного здания почтового отделения на Танкистов, 153. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU