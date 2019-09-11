СУ СК: Двое полицейских обокрали мертвеца в Саратове
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их подозревают в краже с банковского счета.
По версии следствия, днем 18 июня местный житель сообщил в полицию о появлении странного запаха в доме. Двое участковых уполномоченных пришли по указанному адресу и нашли в квартире тело 68-летнего мужчины.
При этом рядом с трупом лежал телефон. Полицейские подключили мобильный банк и сняли с карточки родственника погибшего человека 40 361 рубль.
В ГУ МВД региона отметили, что преступление было выявлено отделом собственной безопасности полиции. Начата служебная проверка, если вина полицейских подтвердится, то они будут уволены и привлечены к ответственности. Руководство их также будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU