2019-09-11T12:02:29+03:00
Происшествия

СУ СК: Двое полицейских обокрали мертвеца в Саратове

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их подозревают в краже с банковского счета.

По версии следствия, днем 18 июня местный житель сообщил в полицию о появлении странного запаха в доме. Двое участковых уполномоченных пришли по указанному адресу и нашли в квартире тело 68-летнего мужчины.

При этом рядом с трупом лежал телефон. Полицейские подключили мобильный банк и сняли с карточки родственника погибшего человека 40 361 рубль.

В ГУ МВД региона отметили, что преступление было выявлено отделом собственной безопасности полиции. Начата служебная проверка, если вина полицейских подтвердится, то они будут уволены и привлечены к ответственности. Руководство их также будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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