2019-09-11T11:53:03+03:00
Общество

В Саратовской области высадят деревья на 18,9 млн рублей

Запланировано лесовосстановление на тысяче гектаров
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 сентября, на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал о восстановлении лесов.

- Работы выполняются в 23 лесничествах, на эти цели предусмотрено 18,9 млн рублей. В лесовосстановлении участвуют 17 лесхозов. В этом году идут работы по воспроизводству лесов на площади 1 010 гектаров, — отметил он.

Константин Доронин подчеркнул, что с 10 апреля по 15 мая высажено порядка 3 млн сеянцев и около 9 тонн желудей. Наибольшие площади лесов созданы в Лысогорском, Вольском, Красноармейском районах.

Сейчас саженцы выращивают в десяти питомниках. Министерством разработана концепция их развития, которая ориентирована на обеспечение посадочным материалом работ по лесовосстановлению, лесовозведению, озеленению населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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