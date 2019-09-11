Пенсионный фонд в Саратове бьет тревогу: мошенники активизировались

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-11T11:46:38+03:00

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В отделении Пенсионного фонда России по Саратовской области подтвердили участившиеся факты мошенничества в отношении получателей пенсии.

В ПФР рассказали о наиболее частой схеме мошенничества. Пенсионеров заверяют, что размер их пенсии должен быть значительно выше, и предлагают заключить договор на оказание юридических услуг за несколько тысяч рублей. По факту юристы отправляют письма с требованием проверить правильность исчисления размера пенсии, а копии рассылают в надзорные органы.

После получения ответа из ПФР, что повышение пенсии не положено, этот ответ вручают пенсионеру, оставляя себе деньги за «юридические услуги».

Бывают и более жестокие схемы мошенничества. Недавно 73-летняя жительница Саратова получила звонок якобы от представительницы банка, которая сообщила, что ей, как пенсионеру, полагается компенсация в сумме 150 тыс. рублей. Для этого нужно было оплатить «налоговые сборы». Следуя указаниям, женщина перевела 28 415 рублей, после чего телефон звонившей стал недоступен.

В ПФР советуют не поддаваться на такие уловки и все вопросы задавать в отделение Пенсионного фонда напрямую по телефону горячей линии: (8452) 52-21-92.

ИСТОЧНИК KP.RU