2019-09-11T11:38:55+03:00
Общество

Первый магазин необычных вещей открылся в Саратове

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В Саратове открылся первый магазин необычных вещей «Гоголь-Моголь». Это некнижный проект крупнейшей российской книжной сети «Читай-город». Он запущен в Москве в 2018 году. После успешного старта в столице проект появился и в регионах.

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«Гоголь-Моголь» — отечественный бренд. Идея названия связана с известным напитком из яиц, сливок, сахара, рома и мускатного ореха, изобретенным 100 лет назад кантором Гогелем для восстановления пропавшего голоса. «Гоголь-Моголь» — не просто магазин. Это настоящий коктейль из фантастических идей и добрых эмоций, который освежает и придает силы жителям современного города. Большинство товаров, представленных в магазине, — оригинальные решения, разработанные в собственном дизайн-бюро компании.

Это место для всех, кому нужны позитивные эмоции и вдохновение. Для школьников и студентов в новом магазине предлагаются канцтовары, которые не хочется выпускать из рук: ручки с фламинго, пеналы в форме автобусов, точилки-котята и множество других приятных сюрпризов. Для творческих натур в магазине есть красочные блокноты и альбомы, в которых можно делать наброски или писать стихи. Подушки-антистресс и миниатюрные лампы на книги сделают уютным не только домашнее, но и офисное пространство.

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Товары в «Гоголь-Моголе» отличает не только оригинальность и жизнерадостный дизайн, но и функциональность и качество. Эти повседневные вещи способны менять стиль жизни и надолго создавать хорошее настроение.

Ждем вас по адресу: улица Зарубина, 167, ТЦ «Триумф Молл», второй этаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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