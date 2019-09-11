Гендиректор РЖД прилетел в Саратов на совещание

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-11T11:32:09+03:00

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В Саратовскую область прибыл генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области, Валерий Радаев встретился с Олегом Белозеровым в аэропорту, где они осмотрели новый терминал, а также железнодорожную инфраструктуру у аэропорта «Гагарин».

За время работы новой ветки, которая соединяет Саратов с аэропортом, перевезено около 2 тыс. пассажиров. Валерий Радаев и Олег Белозеров также добрались в Саратов на электропоезде.

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Запланировано дальнейшее расширение сети железных дорог. Новую ветку в аэропорт собираются построить от станции Липовский в Саратовском районе. Это положительно скажется на транспортной доступности в Саратовской агломерации.

Кроме того, в аэропорту возле железнодорожной платформы возведут крытый павильон, а переход к пассажирскому терминалу будет оснащен траволаторами. На эти цели запланировано 2,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU