2019-09-11T11:32:09+03:00
Общество

Гендиректор РЖД прилетел в Саратов на совещание

Олег Белозеров обсудил с Валерием Радаевым развитие транспортной инфраструктуры в Саратовской агломерации
Екатерина Семенова
Поделиться:
Олег Белозеров проведет в Саратове совещаниеОлег Белозеров проведет в Саратове совещание
Изменить размер текста:

В Саратовскую область прибыл генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области, Валерий Радаев встретился с Олегом Белозеровым в аэропорту, где они осмотрели новый терминал, а также железнодорожную инфраструктуру у аэропорта «Гагарин».

За время работы новой ветки, которая соединяет Саратов с аэропортом, перевезено около 2 тыс. пассажиров. Валерий Радаев и Олег Белозеров также добрались в Саратов на электропоезде.

.

.

Запланировано дальнейшее расширение сети железных дорог. Новую ветку в аэропорт собираются построить от станции Липовский в Саратовском районе. Это положительно скажется на транспортной доступности в Саратовской агломерации.

Кроме того, в аэропорту возле железнодорожной платформы возведут крытый павильон, а переход к пассажирскому терминалу будет оснащен траволаторами. На эти цели запланировано 2,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленинском районе еще один адрес остался без воды
ППК РЭО стала официальным партнером саратовского фестиваля ЭКОкультуры
Саратовская спортсменка не прошла в финал чемпионата мира на Родине
Панков: Володин попросил министра рассмотреть зарплату преподавателей вузов без учета доходов управленцев
Пьяная компания на ВАЗе влетела в автобус возле Монахова пруда
В Саратове продолжается эксперимент по раздельному сбору мусора
В Саратове суд оценил гибель двух человек в ДТП в 600 тыс. рублей
Женщина за рулем «Гранты» сбила ребенка в Вольске
Саратовское УФПС направляет клиентов сгоревшего почтового отделения за 3,5 км
СУ СК: Двое полицейских обокрали мертвеца в Саратове
В Саратовской области высадят деревья на 18,9 млн рублей
Пенсионный фонд в Саратове бьет тревогу: мошенники активизировались
Первый магазин необычных вещей открылся в Саратове
На Измайлова в Саратове девочка попала под колеса Renault