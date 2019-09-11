2019-09-11T10:58:21+03:00
Происшествия

Саратовцы перечислили мошенникам сотни тысяч рублей

Сразу несколько жителей Ленинского района попались на уловки телефонных аферистов
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Житель Ленинского района пытался купить мотоцикл через интернет. Позвонив по указанному номеру, договорился о сделке и перевел 16 тыс. рублей через банковское приложение в мобильнике. Продавец вместе со средствами исчез, его ищут полицейские.

Фальшивые сотрудники службы безопасности банка убедили другого жителя Ленинского района перевести свои деньги со счета, к которому якобы получили доступ мошенники, в страховую ячейку другого банка. Следуя указаниям по телефону, мужчина не только перевел деньги, но еще и отправил мошенникам фото своей карты с кодом.

Урок предосторожности обошелся доверчивому саратовцу в 530 тыс. рублей. Аферистов пока не нашли.

Жительнице Ленинского района позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что с принадлежащей ей карты делаются попытки несанкционированного списания денежных средств. Доверчивая женщина сообщила данные карты и код для блокировки карты. В результате с ее счета исчезли 4 875 рублей.

В полиции предупреждают: нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, приходящие вам на телефон в смс. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают незнакомцы. Получив звонок или сообщение о блокировке банковской карты, крупном выигрыше или получении компенсации, надо успокоиться и не принимать решение сразу. Лучше сказать звонящему, что вам необходимо время, чтобы все обдумать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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